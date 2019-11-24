Александр Бубнов: У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию

- Уфимцы увереннее смотрятся в матчах с лидерами, испытывают трудности, когда им приходится действовать первым номером с позиции силы. У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию, но поставлю все же на хозяев. Прогноз: 1:0, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 11:30 по московскому времени.
На данный момент «Уфа», набрав 18 очков, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Сочи» с 13 очками занимают последнее место в чемпионате.
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