Александр Бубнов: У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию Футбольный эксперт Александр Бубнов – о предстоящем матче 17-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Сочи».

- Уфимцы увереннее смотрятся в матчах с лидерами, испытывают трудности, когда им приходится действовать первым номером с позиции силы. У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию, но поставлю все же на хозяев. Прогноз: 1:0, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 11:30 по московскому времени.

На данный момент «Уфа», набрав 18 очков, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Сочи» с 13 очками занимают последнее место в чемпионате.