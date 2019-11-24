«Лацио» проявляет интерес к Миранчуку Римляне готовы побороться за полузащитника с «Ювентусом».

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Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, римский «Лацио» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука и готов побороться за футболиста с «Ювентусом».

Ранее на этой неделе итальянские СМИ сообщали, что туринцы уже договорились с руководством железнодорожников о переходе игрока в летнее трансферное окно за 20 млн евро.

В текущем сезоне 24-летний Миранчук провел за «Локомотив» 16 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.