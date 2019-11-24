Агент Фомина назвал футболиста «российским Бускетсом» Он уверен, что сейчас таких игроков в мировом футболе не очень много.

Александр Маньяков, агент 22-летнего полузащитника «Уфы» Даниила Фомина, поделился мнением по поводу успешной игры своего клиента в нынешнем сезоне.

– Таких, как Даниил Фомин, в мировом футболе единицы. В этом я на 100 процентов уверен. Антропометрия – он под метр девяносто ростом. Великолепно читает игру. Прекрасно владеет как короткими, так и длинными передачами. Отлично играет в отборе. У него великолепный объем работы: и рывкового, и гладкого бега. Фомин – это российский Бускетс, – сказал Александр в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

Также он отметил, что полузащитник «не будет разбрасываться на посторонние вещи» и в будущем добьется больших успехов.

В сезоне-2019/20 Фомин провел за «Уфу» 17 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Тренерский штаб сборной России уже обратил свое внимание на 22-летнего игрока, вызвав его на матчи квалификации чемпионата Европы с командами Бельгии и Сан-Марино.