Тони Шуньич: Кто проигрывает, тот может ругаться на судей Защитник «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал работу судейской бригады в матче 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

«Для меня вообще не важно то, какие решения принял арбитр. Он свистнул, значит пенальти был», - приводит слова футболиста News.ru.

«Всегда обидно, когда ты проигрываешь, я понимаю ростовчан. Но на нашем матче была система VAR, поэтому не стоит высказывать какие-либо претензии. Судья же посмотрел момент, а если дал пенальти, значит увидел нарушение. У нас есть такая шутливая поговорка: кто проигрывает, тот может ругаться на судей», - добавил Шуньич.

Напомним, в матче 17-го тура РПЛ столичное «Динамо» на своем поле обыграло «Ростов» со счетом 2:1. Победу бело-голубым принес Максимилиан Филипп, дважды реализовавший пенальти.

После этой победы динамовцы набрали 21 очко и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице. «Ростов», с 30 очками, остался на третей позиции.