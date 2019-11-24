Тони Шуньич: Кто проигрывает, тот может ругаться на судей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 ноября 2019 10:26ФутболНечаев Юрий

Тони Шуньич: Кто проигрывает, тот может ругаться на судей

Защитник «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал работу судейской бригады в матче 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

«Для меня вообще не важно то, какие решения принял арбитр. Он свистнул, значит пенальти был», - приводит слова футболиста News.ru.

«Всегда обидно, когда ты проигрываешь, я понимаю ростовчан. Но на нашем матче была система VAR, поэтому не стоит высказывать какие-либо претензии. Судья же посмотрел момент, а если дал пенальти, значит увидел нарушение. У нас есть такая шутливая поговорка: кто проигрывает, тот может ругаться на судей», - добавил Шуньич.

Напомним, в матче 17-го тура РПЛ столичное «Динамо» на своем поле обыграло «Ростов» со счетом 2:1. Победу бело-голубым принес Максимилиан Филипп, дважды реализовавший пенальти.

После этой победы динамовцы набрали 21 очко и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице. «Ростов», с 30 очками, остался на третей позиции.

«Красная Машина. Тренер». ФХР презентовала бесплатное мобильное приложение Теперь любой желающий может потренироваться под руководством тренера «Красной Машины». 23.11.2019 14:52 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Федерация хоккея России представила программу подготовки российских хоккеистов Владислав Третьяк – о возвращении Овечкина ради ОИ: Не исключал бы такого развития событий Роман Ротенберг: Выступление «Куньлуня» в КХЛ позволяет нам изучить инфраструктуру перед ОИ
В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Как двое вашингтонцев четырех наглецов проучили. Разбор самой крутой драки сезона Гнусное месилово на последней минуте второго периода, подленько развязанное игроками «Анахайма», затмило очередной шедевр русского дуэта «Вашингтона», когда Овечкин с изумительной передачи Кузнецова забил 15-й гол в сезоне. Судьи, на мой взгляд, не до конца разобрались в том, что произошло. 19.11.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Бой между Мэйвезером и Нурмагомедовым мог состояться в январе. Менеджер Хабиба показал постер (фото) Джонс и Рейес возглавят турнир UFC 247 Олейник заявил, что Макгрегор не выступит 18 января
Бэбкок и Торонто: красиво, но без любви Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку. Произошло это 20 ноября после того, как команда проиграла шестой матч подряд. 22.11.2019 16:00 Хоккей Федоровский Александр
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Егор Бабурин: Что мог после матча сказать Карпин, когда мы проиграли не «Динамо», а судье? После матч «Динамо» – «Ростов» своими впечатлениями поделились Егор Бубурин и Максимилиан Филипп. 23.11.2019 20:37 Футбол Григорьевская Юлия
ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Новости
10:40 Хоккей НХЛ признала Макдэвида первой звездой игрового дня
10:34 Футбол «Уфа» - «Сочи». Стартовые составы команд
10:26 Футбол Тони Шуньич: Кто проигрывает, тот может ругаться на судей
10:24 Хоккей Сергей Бобровский: Матч был упорным, к сожалению, сегодня мы не получили два очка
10:19 Футбол Агент Фомина назвал футболиста «российским Бускетсом»
10:16 Хоккей Андрей Василевский: Бишоп для меня был как учитель, я благодарен ему
10:06 Футбол «Лацио» проявляет интерес к Алексею Миранчуку
09:57 Бокс Альварадо победил Канчио и стал обладателем титула по версии WBA
09:56 Хоккей Клим Костин: Немного повезло, хотя я все равно счастлив забить первый гол
09:51 ММА Пэйдж отправил в нокаут Мелилло
09:42 Хоккей Александр Георгиев – о матче с «Монреалем»: Старался просто ни о чем не думать
09:34 Хоккей «Айлендерс» Варламова уступил в овертайме «Сан Хосе»
09:29 Футбол Александр Бубнов: У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию
09:24 Фигурное катание Алена Косторная: Мне всегда нравилось катание Костнер
09:17 Хоккей Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» переиграть «Вегас»
09:15 Хоккей «Виннипег» обыграл «Коламбус»
09:08 Бокс Уайлдер во второй раз победил Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC
08:58 Хоккей «Нэшвилл» победил «Сент-Луис», у Костина гол
08:51 Хоккей Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
08:49 Хоккей Худобин признан первой звездой матча с «Чикаго»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array