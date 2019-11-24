«Уфа» - «Сочи». Стартовые составы команд

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Кротов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Круговой, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.
«Сочи»: Фролов, Новосельцев, Шакуро, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Полоз, Мостовой, Карапетян.
Запасные: Заболотный, Юрганов, Калугин, Набиуллин, Колдунов, Бахтияров, Заболотный.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 11:30 по московскому времени.
На данный момент «Уфа», набрав 18 очков, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Сочи» с 13 очками занимают последнее место в чемпионате.