«Уфа» - «Сочи». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Сочи» на матч 17-го тура чемпионата России.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Кротов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Круговой, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.

«Сочи»: Фролов, Новосельцев, Шакуро, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Полоз, Мостовой, Карапетян.

Запасные: Заболотный, Юрганов, Калугин, Набиуллин, Колдунов, Бахтияров, Заболотный.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 11:30 по московскому времени.

На данный момент «Уфа», набрав 18 очков, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Сочи» с 13 очками занимают последнее место в чемпионате.