Директор «Милана» о приглашении Ибрагимовича: Это только идея В составе «Милана» швед становился чемпионом Италии в сезоне 2010/11.

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Директор итальянского футбольного клуба «Милан» Фредерик Массара рассказал о возможном возвращении шведского нападающего в клуб, за который выступал в период с 2010 по 2012 год и стал с ним чемпионом Италии.

– Это великий чемпион, который написал важные страницы в истории нашего клуба. Но нужно сказать, что приглашение Ибрагимовича в «Милан» – это только идея. Когда откроется трансферное окно, мы вместе с тренером посмотрим, что можно сделать, – сказал Массара итальянскому телеканалу Sky Sport.

Напомним, что в ноябре Златан объявил об своем уходе из клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». Теперь игрок находится в статусе свободного агента и пока не уверен, где продолжит дальнейшую карьеру.

На данный момент, миланский клуб занимает 12-е место в чемпионате Италии, набрав 14 очков.