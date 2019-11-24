Ильзат Ахметов: Хотим взять реванш у «Крыльев» за то глупое поражение Игра 17-го тура РПЛ состоится 24 ноября в Москве.

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, что армейцы хотят взять реванш за поражение в первом круге.

«Первый матч с самарцами сложился для нас неудачно. Думаю, наряду с матчем против «Ростова» это пока наша худшая игра в сезоне. В Самаре играющая команда, она старается показывать хороший футбол. Мы хотим завоевать три очка и взять реванш за то глупое поражение», — приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, в матче первого круга чемпионата России «Крылья Советов» в Самаре обыграли ЦСКА со счетом 2:0. Дублем в этой встрече отметился нападающий хозяев Александр Соболев.

После 16 туров ЦСКА набрал 30 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице, у «Крыльев Советов» – 18 очков и 13-я позиция.