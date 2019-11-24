Дзаньоло может перейти в «ПСЖ» Парижане готовы заплатить за игрока 60 млн евро.

Как сообщает Il Messaggero, французский «ПСЖ» заинтересован в приобретении полузащитника «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло.

По сведениям источника, парижане предлагают за футболиста 60 млн евро. Ранее заинтересованность в 20-летнем хавбеке проявлял английский «Манчестер Юнайтед».

На счету Дзаньоло 12 матчей в серии А, в которых он забил 3 гола. В составе сборной Италии хавбек принял участие в пяти матчах отборочного турнира Евро-2020, в которых он 2 раза отличился сам, и 1 раз ассистировал партнерам.