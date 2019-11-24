Сульшер о возможных трансферах «МЮ»: Посмотрим, какие варианты будут доступны зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» норвежец Оле-Гуннар Сульшер рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно, которое откроется через 38 дней.
Он отмечает, что руководство команды будет заниматься поиском новых футболистов только «в долгосрочной перспективе, а не только в течение трех или четырех месяцев». Однако в связи с тем, что зимой многие клубы не захотят отпускать своих лидеров, усиление состава может произойти путем заключения арендных соглашений.
«Может быть, один или два футболиста могут быть взяты в аренду, но дело не в деньгах, а в том, чтобы помочь команде. Мы посмотрим, какие варианты будут доступны для нас зимой, – сказал Сульшер.
В чемпионате Англии «МЮ» находится на десятом месте, набрав 16 очков. Сегодня в рамках 13-го тура команда сыграет против «Шеффилд Юнайтед».
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