Александр Бубнов: К началу ноября новый тренерский штаб «Спартака» улучшил настроение команды

– К началу ноября новый тренерский штаб красно-белых в целом улучшил настроение команды и болельщиков. Гостевой матч с «Уралом» станет серьезным испытанием, успешное прохождение которого важно для дальнейшего роста. Прогноз: 1:2, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.
На данный момент «Спартак», набрав 21 очко, занимает шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Урал» с 19 очками расположился на десятом месте.
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