Леонарду Жардим: Головин испытывает небольшую усталость после сборной Главный тренер «Монако» Леонарду Жардима – о предстоящем гостевом матче 14-го тура чемпионата Франции против «Бордо».

- «Бордо» не очень хорошо показал себя в начале чемпионата, но сумел прибавить. Это команда, которая любит владеть мячом, можно сказать, что они находятся в топе по показателю владения в чемпионате. Нам следует принять это в расчет и на полную выложиться в своей игре.

Бакайоко и Фабрегас провели тренировку в общей группе. Возможно, они не готовы на 100%, потому что у них был перерыв в игре, но находятся в распоряжении команды. У Глика сломан нос, завтра он примерит маску, и уже после этого мы примем решение. Головин испытывает небольшую усталость после сборной, но он сыграл в начале недели, - цитирует специалиста пресс-служба «Монако».

Добавим, что встреча состоится сегодня и начнется в 17:00 по московскому времени.

На данный момент «Монако», набрав 18 очков, занимает 13-ю строчку в турнирной таблице лигий 1, «Бордо» с 19 очками расположился на десятом месте.