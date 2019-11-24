Роман Березовский: Был определенный план на игру, но он был нарушен в связи с травмой Мевли Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский – о матче 17-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:1).

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– Был определенный план на игру, но он был нарушен в связи с травмой Мевли и последующей заменой. Рассчитывали, что Мостовой проведет больше времени в атакующей зоне. По этой причине потеряли в атаке, он играл на непривычной позиции, – сказал Березовский в эфире телеканала «Матч Премьер».

После этой игры «Сочи», прервавший серию из трех поражений подряд, набрал 14 очков и остался на последнем месте в турнирной таблице российской премьер-лиге. В следующем туре сочинский клуб на своем поле сыграет против «Оренбурга».