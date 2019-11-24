Вадим Евсеев: Мы не должны были так легко позволять сопернику убегать в контратаку Встреча завершилась вничью 1:1.

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги игры 17-го тура РПЛ «Уфа» – «Сочи».

«Владели мячом, соперник два раза выбежал и один раз забил. Нельзя было так легко позволять сопернику убегать в быструю атаку. «Сочи» забил, а нам уже пришлось отыгрываться. Я доволен ребятами, потому что они услышали то, что было в перерыве сказано. Могу сказать об игроках сборных, потому что мы не были довольны их игрой в первом тайме. Они перестроились, и те замены, которые мы сделали, повлияли на исход игры» - сказал Евсеев в интервью телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, гости открыли счет на 25-й минуте, отличился Дмитрий Полоз. Хозяевам удалось сравнять счет за пять минут до конца матча, забитый мяч на счету Андреса Вомбергара.

Подопечные Евсеева набрали 19 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице, сочинцы идут на последнем месте, имея в активе 14 очков.

В следующем туре «Уфа» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Сочи» дома примут «Оренбург».