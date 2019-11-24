Вадим Евсеев: Мы не должны были так легко позволять сопернику убегать в контратаку

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги игры 17-го тура РПЛ «Уфа» – «Сочи».
«Владели мячом, соперник два раза выбежал и один раз забил. Нельзя было так легко позволять сопернику убегать в быструю атаку. «Сочи» забил, а нам уже пришлось отыгрываться. Я доволен ребятами, потому что они услышали то, что было в перерыве сказано. Могу сказать об игроках сборных, потому что мы не были довольны их игрой в первом тайме. Они перестроились, и те замены, которые мы сделали, повлияли на исход игры» - сказал Евсеев в интервью телеканалу «Матч Премьер».
Напомним, гости открыли счет на 25-й минуте, отличился Дмитрий Полоз. Хозяевам удалось сравнять счет за пять минут до конца матча, забитый мяч на счету Андреса Вомбергара.
Подопечные Евсеева набрали 19 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице, сочинцы идут на последнем месте, имея в активе 14 очков.
В следующем туре «Уфа» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Сочи» дома примут «Оренбург».
Телохранитель Овечкина вдохновил Лемье на подвиги Календарь НХЛ вторую субботу кряду выдал чудо-день, в который задействованы почти все команды НХЛ – 14 матчей с полудня до вечера по всему континенту. 24.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Бэбкок и «Торонто»: красиво, но без любви Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку. Произошло это 20 ноября после того, как команда проиграла шестой матч подряд. 22.11.2019 16:00 Хоккей Федоровский Александр С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Егор Бабурин: Что мог после матча сказать Карпин, когда мы проиграли не «Динамо», а судье? После матч «Динамо» – «Ростов» своими впечатлениями поделились Егор Бубурин и Максимилиан Филипп. 23.11.2019 20:30 Футбол Григорьевская Юлия Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев