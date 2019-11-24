Аллегри может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Наполи» - Советский спорт
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24 ноября 2019 15:14Футбол

Аллегри может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Наполи»

Бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Наполи».

По информации Football Italia, Аллегри был замечен на трибунах «Сан-Сиро» во время матча 13-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Наполи» (1:1).

Как сообщает издание, Аллегри может стать потенциальной заменой Анчелотти, если тот будет уволен или уйдет в отставку в связи с серией плохих результатов неаполитанской команды в чемпионате страны.

Напомним, что «Наполи» одержал всего две победы в девяти последних матчах серии А, потерпев два поражения и пять раз сыграв вничью.

Добавим, что Аллегри находится без работы с момента увольнения из «Ювентуса» в мае 2019 года. За пять лет работы с туринской командой 52-летний специалист пять раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза Кубок страны и дважды Суперкубок, а также дважды доходил с клубом до финала Лиги чемпионов.

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