Аллегри может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Наполи» Бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Наполи».

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По информации Football Italia, Аллегри был замечен на трибунах «Сан-Сиро» во время матча 13-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Наполи» (1:1).

Как сообщает издание, Аллегри может стать потенциальной заменой Анчелотти, если тот будет уволен или уйдет в отставку в связи с серией плохих результатов неаполитанской команды в чемпионате страны.

Напомним, что «Наполи» одержал всего две победы в девяти последних матчах серии А, потерпев два поражения и пять раз сыграв вничью.

Добавим, что Аллегри находится без работы с момента увольнения из «Ювентуса» в мае 2019 года. За пять лет работы с туринской командой 52-летний специалист пять раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза Кубок страны и дважды Суперкубок, а также дважды доходил с клубом до финала Лиги чемпионов.