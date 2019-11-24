«Спартак» не смог обыграть «Урал» в гостях

Игра 17-го тура чемпионата России «Урал» – «Спартак» закончилась со счетом 0:0.

В первом круге еще при Олеге Кононове красно-белые проиграли команде Дмитрия Парфенова на своем поле (1:2, 14 сентября).

Также стоит отметить, что без голов завершились три из последних четырех матчей «Урала» в РПЛ. Безвыигрышная серия клуба из Екатеринбурга длится четыре тура (три нулевых ничьи и домашнее поражение 1:2 от «Оренбурга»).

«Спартак» после назначения Доменико Тедеско провел в РПЛ пять матчей и пропустили только один раз, уступив на своем поле «Арсеналу» (0:1, 4 ноября). С момента дебюта немецкого тренера москвичи одержали в чемпионате две победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

В таблице РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 22 очками, а «Урал» идет восьмым с 20.

В следующем туре «Урал» отправится в гости к «Ростову» (30 ноября), а «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» (1 декабря).

РПЛ. 17-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) – 0:0

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Фидлер, Димитров (Панюков, 68), Егорычев (Погребняк, 77), Аугустыняк, Кухарчик (Бавин, 85), Ильин

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров (Тил, 63), Крал, З. Бакаев, Шюррле (Понсе, 66), Ларссон (Мирзов, 84)

Предупреждения: Ильин, 59 – Умяров, 58