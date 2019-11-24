Алан Ширер: Для «Арсенала» все становится только хуже Лондонцы на своем поле не смогли обыграть «Саутгемптон» (2:2).

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал игру лондонского «Арсенала» под руководством Унаи Эмери.

«Арсенал» был очень плох в защите. Пока игроки и тренер плачутся судье, «Саутгемптон» забивает. Они повторяют одни и те же ошибки, пытаясь играть от обороны, а в итоге дарят шансы соперникам. Я не знаю, как Эмери сможет это исправить», – цитирует Ширера Express.

После 13 туров «Арсенал» занимает 7-е место в таблице АПЛ, набрав 18 очков, при этом в пяти последних матчах лондонцы не одержали ни одной победы.