«Эспаньол» и «Хетафе» разошлись миром Соперник «Краснодара» по Лиге Европы сыграл вничью в матче чемпионата Испании.

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Игра 14-го тура испанской примеры «Эспаньол» – «Хетафе» завершилась со счетом 1:1.

Счет на третьей минуте открыл нападающий гостей Хайме Мата, но на 45-й каталонцы отыгрались стараниями китайского форварда У Лэя.

«Хетафе» после двух ничьих кряду занимает седьмое место с 21 очком. «Эспаньол» идет на предпоследней 19-й позиции, набрав лишь девять очков.

В следующем туре в гости к «Эспаньолу» приедет «Осасуна», а «Хетафе» на своем поле примет «Леванте».

28 ноября клуб из пригорода Мадрида в Лиге Европы сыграет в Турции с «Трабзоспором». В тот же вечер в другом матче группы C встретятся «Краснодар» и швейцарский «Базель».