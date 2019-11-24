Сергей Силкин: «Ростову» надо забивать пенальти, тогда и о судействе будет меньше разговоров «Динамо» победило «Ростов», который не реализовал пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о работе судьи Василия Казарцева в матче 17-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (2:1) на «ВЭБ Арене» в Москве.

«Судейство у нас такая сложная ипостась, ведь на крупных турнирах наши арбитры не работают, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Силкина. – Наверное, у них низкая квалификация, по сравнению с Европой. Надо забивать пенальти, тогда и про судейство будет меньше разговоров».

Напомним, «Динамо» забило оба гола с пенальти. В компенсированное ко второму тайму время право на пенальти получил «Ростов», однако Алексей Ионов не смог переиграть голкипера Антона Шунина.