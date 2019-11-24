Доменико Тедеско: Добавили одно очко в копилку Главный тренер «Спартака» прокомментировал нулевую ничью с «Уралом».

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Вскоре после финального свистка немецкий тренер красно-белых Доменико Тедеско пообщался с корреспондентом телеканала «Матч Премьер».

Отвечая на вопрос о том, потерял ли «Спартак» два очка или приобрел одно, Тедеско сказал следующее: «Сегодня мяч не шел в ворота, а потому важно было и не пропустить тоже. Поэтому считаю, что все-таки мы добавили одно очко в свою копилку. Не сказать, что после игры хорошие чувства остались. Моментов сегодня для взятия ворот было очень много, но не забили».

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Зенитом» в гостях. Игра в Санкт-Петербурге состоится 1 декабря.