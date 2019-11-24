Полиция отпустила болельщика, пытавшегося подраться с игроком «Факела» После матча с «Нижним Новгородом» на поле стадиона в Воронеже выбежали два болельщика.

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Болельщик «Факела», попытавшийся устроить драку с игроками команды после матча 25-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом» (0:2), отпущен на свободу, сообщает «Р-Спорт».

«На болельщика был составлен протокол, его отпустили», – сказали в главном управлении МВД России по Воронежской области.

Напомним, в субботу после игры на поле «Центрального стадиона профсоюзов» в Воронеже выбежали два болельщика, которые попытались устроить драку с игроками хозяев. Однако этому помешали сотрудники полиции, которые вывели нарушителей с поля. Один их них был доставлен в отдел, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Напомним, перед зимним перерывом «Факел» занимает последнее место, набрав 16 очков в 25 матчах. Начиная с сентября, у команды одна победа в 15 матчах.