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24 ноября 2019 17:22ФутболШарафудинов Виктор

Известны все участники клубного чемпионата мира

В турнире примут участие семь команд.

Вчера бразильский «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес, а сегодня саудовский «Аль-Хиляль» выиграл азиатскую Лигу чемпионов. Таким образом, стали известны все семь участников 16-го чемпионата мира среди клубов, который пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря нынешнего года.

В первом раунде чемпион Катара «Аль-Садд» встретится с лучшей командой Океании «Иеньен Спорт» из Новой Каледонии. Победитель этого матча во втором круге сразится с мексиканским «Монтерреем» (лучшей командой зоны КОНКАКАФ). Во второй паре жребий свел «Аль-Хилялиль» и сильнейший клуб Африки «Эсперанс» из Туниса.

Сильнейший клуб Европы английский «Ливерпуль» и победитель южноамериканского Кубка Либертадорес «Фламенго» начнут турнир с полуфиналов.

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