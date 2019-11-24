Дмитрий Парфенов: Была задача не попасть на быстрые атаки «Спартака» - Советский спорт
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24 ноября 2019 17:34ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Парфенов: Была задача не попасть на быстрые атаки «Спартака»

«Урал» и «Спартак» завершили матч нулевой ничьей.

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 17-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (0:0) на «Екатеринбург Арене».

«Понимали, что в открытую игру со «Спартаком» будет тяжело играть, – приводит слова Парфенова официальное сообщество клуба «В Контакте». – Была задача не попасть на быстрые атаки «Спартака». Несколько таких атак сопернику удалось провести, надо разобрать эти моменты».

Напомним, «Урал» набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. Для команды это третья нулевая ничья в последних четырех матчах. В следующем туре 30 ноября «Урал» сыграет в гостях с «Ростовом».

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