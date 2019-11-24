РПЛ начала проверку по оскорблениям Дзюбы со стороны болельщиков «Спартака»

РПЛ на своем официальном сайте сообщила о том, что начала расследование по факту оскорблений форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы со стороны болельщиков «Спартака» в матче 17-го тура премьер-лиги с «Уралом» (0:0).
«Российская Премьер-Лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения, – говорится в заявлении на официальном сайте РПЛ. – В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС».
Напомним, во вторник Дзюбу оскорбляли во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).
В следующем туре 1 декабря «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом».
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