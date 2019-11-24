Михаил Меркулов: Сложно было справиться с Бакаевым и его левой «Спартак» и «Урал» не забили друг другу.

Защитник «Урала» Михаил Меркулов высказался об игре «Спартака» в матче команд в 17-м туре премьер-лиги (0:0) на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Спартаковцы изменились (по сравнению с матчем первого круга), – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего игрока. – Поменялась схема, начали использовать нестандартные позиции.

Непривычно видеть (Романа) Зобнина на правом фланге, плюс главный креатив – это (Зелимхан) Бакаев. Сложно было справиться с Бакаевым и его левой ногой».

Напомним, Бакаев был признан лучшим игроком матча, в пятый раз в сезоне получив награду телеканала «Матч Премьер».

«Урал» набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. Для команды это третья нулевая ничья в последних четырех матчах. В следующем туре 30 ноября «Урал» сыграет в гостях с «Ростовом».