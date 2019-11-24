«Арсенал»: Праздник вновь испортили судьи «Арсенал» недоволен судейством в матче с «Краснодаром».

У «Арсенала» остались вопросы к работе бригады арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска в матче 17-го тура с «Краснодаром» (1:2) на стадионе «Арсенал» в Туле.

«Отличный матч, потрясающая атмосфера, но этот праздник вновь испортили судьи! Уважаемые арбитры, как можно не увидеть пенальти?» – говорится в сообщении в официальном твиттере клуба.

😢😢😢 Отличный матч, потрясающая атмосфера, но этот праздник вновь испортили судьи! 😫😳Уважаемые арбитры, как можно не увидеть пенальти? pic.twitter.com/FFb7d4H9Hu — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) November 24, 2019

В сообщении прикреплено видео с падением полузащитника Игоря Горбатенко в единоборстве с исландцем Йоном Фьолусоном.

Отметим, что на 63-й минуте Васильев назначил пенальти в ворота «Арсенала», но Иван Игнатьев его не реализовал.