Игорь Черевченко: Не хватает хладнокровия и везения После поражения от «Краснодара» главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко объяснил, чего не хватает тулякам в матчах против лидеров.

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На пресс-конференции после домашнего матча против «Краснодара» главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко отметил, что соперник гораздо лучше использовал свои голевые шансы, сообщает агентство «SM-News».

«В первом тайме «Краснодар» три раза попал в створ ворот, и забил два гола, – сказал Червеченко. – Во втором тайме у нас были моменты, но их несколько раз выручил вратарь. Чего не хватает для того, чтобы набирать очки в матчах с командами из первой пятерки? Забивать нужно, но где-то в завершающей стадии не хватает точности, где-то хладнокровия, где-то везения».

«Арсенал» уступил «Краснодару» со счетом 1:2. В следующем туре туляки отправятся в гости к московскому ЦСКА. Игра состоится в понедельник 2 декабря.