Руководители «Арсенала» ищут, кем заменить Эмери

Новости о скором расставании «Арсенала» и Унаи Эмери появляются чуть ли не каждый день, однако The Daily Mail утверждает, что на этот раз все всерьез. По сведениям лондонской газеты, руководители «канониров» устали ждать улучшений.
«Арсенал» якобы тянит с отставкой испанец только из-за того, что ищет не временный вариант, а главного тренера на долгосрочную перспективу. В расширенном списке бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, ассистент Хосепа Гвардьолы Микель Артета и даже недавно уволенный из «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
23 ноября «канониры» сыграли дома вничью 2:2 с борющимся за выживание «Саутгемптоном». На последних секундах Александр Ляказетт спас команду Эмери от поражения, но это не помешало болельщикам освистать главного тренера.
В следующем туре 1 декабря «Арсенал» сыграет на выезде с «Норвичем».
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