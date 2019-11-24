Руководители «Арсенала» ищут, кем заменить Эмери - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 ноября 2019 20:31ФутболШарафудинов Виктор

Руководители «Арсенала» ищут, кем заменить Эмери

Британская пресса считает, что испанского тренера скоро уволят.

Новости о скором расставании «Арсенала» и Унаи Эмери появляются чуть ли не каждый день, однако The Daily Mail утверждает, что на этот раз все всерьез. По сведениям лондонской газеты, руководители «канониров» устали ждать улучшений.

«Арсенал» якобы тянит с отставкой испанец только из-за того, что ищет не временный вариант, а главного тренера на долгосрочную перспективу. В расширенном списке бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, ассистент Хосепа Гвардьолы Микель Артета и даже недавно уволенный из «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

23 ноября «канониры» сыграли дома вничью 2:2 с борющимся за выживание «Саутгемптоном». На последних секундах Александр Ляказетт спас команду Эмери от поражения, но это не помешало болельщикам освистать главного тренера.

В следующем туре 1 декабря «Арсенал» сыграет на выезде с «Норвичем».

Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Надеемся на медали в Эстерсунде Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU?
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Бэбкок и «Торонто»: красиво, но без любви Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку. Произошло это 20 ноября после того, как команда проиграла шестой матч подряд. 22.11.2019 16:00 Хоккей Федоровский Александр
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Деонтей Уайлдер: Фьюри следующий Уайлдер во второй раз победил Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо: Мы не покупаем бои или противников
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Видео всех голов 17-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 17-го тура чемпионата России. 24.11.2019 19:00 Футбол
Егор Бабурин: Что мог после матча сказать Карпин, когда мы проиграли не «Динамо», а судье? После матч «Динамо» – «Ростов» своими впечатлениями поделились Егор Бубурин и Максимилиан Филипп. 23.11.2019 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
20:45 Футбол «Витесс» Слуцкого проиграл «Спарте», это третье поражение подряд
20:43 Футбол Сергей Хусаинов: В ворота «Краснодара» нужно было назначать пенальти
20:31 Футбол Руководители «Арсенала» ищут, кем заменить Эмери
20:07 Футбол Игорь Черевченко: Не хватает хладнокровия и везения
19:59 Футбол «Арсенал»: Праздник вновь испортили судьи
19:55 Футбол Сергей Матвеев: Рады победить после четырех ничьих
19:38 Футбол Михаил Меркулов: Сложно было справиться с Бакаевым и его левой
19:35 Футбол «Рома» разгромила «Брешию», «Лацио» победил «Сассуоло» на выезде
19:02 Футбол Алекс Крал: При хорошей игре и большом количестве шансов набрали только одно очко
18:56 Футбол Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»
18:52 Футбол РПЛ начала проверку по оскорблениям Дзюбы со стороны болельщиков «Спартака»
18:34 Футзал В полуфинале Лиги чемпионов выступят два клуба из России
18:29 Футбол «Краснодар» обыграл «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ
18:08 Хоккей «Трактор» разгромил «Торпедо», подарив Юрзинову первую победу
18:06 Футбол ЦСКА – «Крылья Советов». Стартовые составы
17:55 Баскетбол «Химки» обыграли «Цмоки-Минск», одержав восьмую победу в Единой лиге ВТБ
17:50 Хоккей ЦСКА проиграл «Автомобилисту»
17:36 Хоккей «Ак Барс» продлил выигрышную серию до шести матчей, одолев «Салават Юлаев»
17:34 Футбол Дмитрий Парфенов: Была задача не попасть на быстрые атаки «Спартака»
17:22 Футбол Известны все участники клубного чемпионата мира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array