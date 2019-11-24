«Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (3:3) в матче 13-го тура премьер-лиги.

Уступая со счетом 0:2, манкунианцы забили три гола за семь минут и вышли вперед, но упустили победу, пропустив на 90-й минуте.

Таким образом, в последних восьми матчах у команды Оле-Гуннара Сульшера только две победы.

После 13 туров у «Манчестер Юнайтед» 17 очков и девятое место, у «Шеффилд Юнайтед» 18 очков и шестое место.

В следующем туре 1 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу», а «Шеффилд Юнайтед» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном».

АПЛ. 13-й тур

«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» – 3:3 (1:0)

Голы: Флек, 19. Муссе, 52. Макберни, 90 – Уильямс, 72. Гринвуд, 77. Рэшфорд, 79.