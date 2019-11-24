«Алавес» на выезде победил «Эйбар», Хоселу сделал дубль В 14-м туре испанской примеры команда Аьсера Гаритано победила в гостях со счетом 2:0.

Матч «Эйбар» – «Алавес» завершился со счетом 0:2. Оба гола в концовке забил вышедший на замену нападающий гостей Хоселу, отличившись на 85-й и 90-й минутах.

Ранее «Осасуна» на своем поле уступила «Атлетику». У хозяев на 76-й минуте отличился Чими Авила, у гостей – Иньяки Уильямс (на 21-й) и Кенан Кодро (на 79-й).

«Атлетик» занимает пятую строчку с 23 очками, а «Алавес» поднялся на 13 место, набрав 18.

«Осасуна» опустилась в результате поражение на 12-ю строчку, имея 19 очков, а «Эйбар» переместился на 16-е. У команды Хосе Менделибара 14 очков.

В следующем туре 30 ноября «Алавес» примет мадридский «Реал», а «Атлетик» 1 декабря встретится дома с «Гранадой».