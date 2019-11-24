Миодраг Божович: Игра была близка к ничьей - Советский спорт
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24 ноября 2019 21:55ФутболШарафудинов Виктор

Миодраг Божович: Игра была близка к ничьей

Главный тренер «Крыльев Советов» дал комментарий после проигранного матча против ЦСКА.

Самарская команда уступила в Москве армейцам со счетом 0:1. После матча главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович пообщался с корреспондентами телеканала «Матч Премьер».

«Мы специально отдали инициативу ЦСКА, – заявил черногорец. – Особых моментов они не создавали. Игра была близка к ничьей, если бы не очень хороший удар Влашича. У нас был хороший момент после углового в первом тайме. Забили бы, игра бы пошла по-другому. У нас была пара очень хороших моментов, могли забивать. Проиграли обидно из-за одного дальнего удара. Что делать? надо двигаться дальше. Надо делать выводы. Во втором тайме у нас был первый голевой момент. Чуть-чуть не повезло».

Единственный гол в матче ЦСКА – «Крылья Советов» на 74-й минуте забил Никола Влашич. В следующем туре «Крылья Советов» 30 ноября примут в Самаре «Уфу».

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