«Аугсбург» разгромил «Герту», а «Майнц» – «Хоффенхайм» - Советский спорт
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24 ноября 2019 22:23ФутболШарафудинов Виктор

«Аугсбург» разгромил «Герту», а «Майнц» – «Хоффенхайм»

Оба воскресных матча 12-го тура бундеслиги завершились с крупным счетом.

«Аугсбург» наколотил четыре безответных мяча в ворота берлинской «Герты» (4:0). По голу в составе баварской команды записали на своей счет Филипп Макс (17-я минута), Серхио Кордова (26-я), Андре Хан (52-я) и Флориан Нидерлехнер (79-я).

Стоит отметить, что разгром берлинцев был во многом предопределен удалением основного вратаря Руне Ярстейна на 28-й минуте за грубый фол против Кордовы.

Четвертое поражение кряду опустило «Герту» на 15-е место. У столичной команды 11 очков. «Аугсбург» поднялся на 12-е с 13 очками.

Непосредственно за баварской командой расположился «Майнц», разгромивший на выезде «Хоффенхайм» со счетом 5:1.

В первом тайме «Майнц» забил только один мяч стараниями Левина Озтунали (на 33-й минуте). Уже после перерыва Павел Кадержабек забил в свои ворота (52-я), а Пьер Кунде сделал перевес гостей крупным (на 62-й). У «Хоффенхайма» хватило сил «размочить» счет точным ударом Андрея Крамарича (83-я), но в концовке соперник организовал еще два взятия ворот. На 90-й минуте поздравления принимал Жан-Поль Боэтьюс, а в компенсированное время (90+3) Кунде оформил дубль.

И все это несмотря на тот факт, что после перерыва «Майнц» играл в меньшинстве, из-за удаления Ридле Баку на последней минуте первого тайма.

«Хоффенхайм» по итогам выходных оказался на восьмом месте, оставшись с 20 очками.

В следующем туре «Хоффенхайм» примет дома «Фортуну», «Герта» – дортмундскую «Боруссию», «Аугсбург» отправится в гости к «Кельну», а «Майнц» встретится на своем поле с «Айнтрахтом».

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