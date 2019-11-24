Сергей Овчинников: Попросили бить по воротам – Никола попал

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 17-го тура премьер-лиги на арене «ЦСКА».

«В такой период чемпионата, перед зимней паузой, все матчи складываются не очень просто, – приводит слова Овчинникова официальный сайт клуба. – Это видно и по другим результатам тура. Голы даются тяжело.

Мы планировали много атаковать позиционно, но в первом тайме не было остроты в завершении, очень мало насыщали штрафную площадь. В перерыве внесли коррективы, попросили играть быстрее, чаще бить по воротам, потому что «Крылья Советов» играли очень низко. Никола попал. Это хорошо для нас и плохо для соперника».

Напомним, единственный гол на 74-й минуте забил хорват Никола Влашич с передачи своего соотечественника Кристияна Бистровича.

Отметим, что из-за дисквалификации главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко наблюдал за игрой с трибуны.

ЦСКА набрал 33 очка, сравнялся с «Краснодаром» и обошел его по личным встречам, поднявшись на третье место.