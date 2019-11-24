Сергей Овчинников: Попросили бить по воротам – Никола попал - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 ноября 2019 23:14ФутболЛипкин Антон

Сергей Овчинников: Попросили бить по воротам – Никола попал

ЦСКА победил «Крылья Советов» в премьер-лиге.

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 17-го тура премьер-лиги на арене «ЦСКА».

«В такой период чемпионата, перед зимней паузой, все матчи складываются не очень просто, – приводит слова Овчинникова официальный сайт клуба. – Это видно и по другим результатам тура. Голы даются тяжело.

Мы планировали много атаковать позиционно, но в первом тайме не было остроты в завершении, очень мало насыщали штрафную площадь. В перерыве внесли коррективы, попросили играть быстрее, чаще бить по воротам, потому что «Крылья Советов» играли очень низко. Никола попал. Это хорошо для нас и плохо для соперника».

Напомним, единственный гол на 74-й минуте забил хорват Никола Влашич с передачи своего соотечественника Кристияна Бистровича.

Отметим, что из-за дисквалификации главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко наблюдал за игрой с трибуны.

ЦСКА набрал 33 очка, сравнялся с «Краснодаром» и обошел его по личным встречам, поднявшись на третье место.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Валерий Газзаев: Будем надеяться, что WADA примет положительное для нас решение Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU?
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Бой между Мэйвезером и Нурмагомедовым мог состояться в январе. Менеджер Хабиба показал постер (фото) Джонс и Рейес возглавят турнир UFC 247 Олейник заявил, что Макгрегор не выступит 18 января
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Изгой Дзюба и картонный Гончаренко. Чем запомнился 17-й тур «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях прошедшего тура РПЛ. 24.11.2019 22:15 Футбол Безъязычный Алексей
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Видео всех голов 17-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 17-го тура чемпионата России. 24.11.2019 19:00 Футбол
Новости
23:43 Футбол Леонид Слуцкий: «Витесс» играет без веры
23:14 Футбол Сергей Овчинников: Попросили бить по воротам – Никола попал
22:47 Фигурное катание Алина Загитова: NHK Trophy стал настоящим челленджем для меня
22:23 Футбол «Аугсбург» разгромил «Герту», а «Майнц» – «Хоффенхайм»
22:06 Фигурное катание Алена Косторная: Очень рада, что смогла квалифицироваться в финал
21:55 Футбол Миодраг Божович: Игра была близка к ничьей
21:40 Футбол «Алавес» на выезде победил «Эйбар», Хоселу сделал дубль
21:39 Футбол «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
21:15 Хоккей «Локомотив» в гостях обыграл «Йокерит» по буллитам
21:00 Хоккей Рижское «Динамо» победило «Сочи», прервав серию из трех поражений
20:59 Футбол Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
20:45 Футбол «Витесс» Слуцкого проиграл «Спарте», это четвертое поражение подряд
20:43 Футбол Сергей Хусаинов: В ворота «Краснодара» нужно было назначать пенальти
20:31 Футбол Руководители «Арсенала» ищут, кем заменить Эмери
20:07 Футбол Игорь Черевченко: Не хватает хладнокровия и везения
19:59 Футбол «Арсенал»: Праздник вновь испортили судьи
19:55 Футбол Сергей Матвеев: Рады победить после четырех ничьих
19:38 Футбол Михаил Меркулов: Сложно было справиться с Бакаевым и его левой
19:35 Футбол «Рома» разгромила «Брешию», «Лацио» победил «Сассуоло» на выезде
19:02 Футбол Алекс Крал: При хорошей игре и большом количестве шансов набрали только одно очко
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array