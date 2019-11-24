Леонид Слуцкий: «Витесс» играет без веры Команда Слуцкого потерпела четвертое поражение подряд в чемпионате.

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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Спарты» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата Голландии.

«Это была сложная игра, – приводит Vitesse Inside слова Слуцкого. – У нас были шансы, но, если их не использовать, забьет соперник. Когда не забиваешь, сложно выиграть. Мы контролировали игру в первом тайме. Когда проигрываешь, трудно сохранять веру. У нас непростой период. Мы играем без веры».

«Витесс» потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате и с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 29 ноября команда Слуцкого сыграет в гостях с «Херенвеном».