Леонид Слуцкий: «Витесс» играет без веры

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Спарты» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата Голландии.
«Это была сложная игра, – приводит Vitesse Inside слова Слуцкого. – У нас были шансы, но, если их не использовать, забьет соперник. Когда не забиваешь, сложно выиграть. Мы контролировали игру в первом тайме. Когда проигрываешь, трудно сохранять веру. У нас непростой период. Мы играем без веры».
«Витесс» потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате и с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 29 ноября команда Слуцкого сыграет в гостях с «Херенвеном».
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