Кейсуке Хонда: Игрокам «Витесса» не хватает уверенности, поговорю с ними и Слуцким Дебют японца не помог команде Слуцкого прервать серию поражений в чемпионате.

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Полузащитник «Витесса» Кейсуке Хонда после матча 14-го тура чемпионата Голландии со «Спартой» (0:2) высказался о своем дебюте за новую команду.

«Мне нужно немного времени, чтобы привыкнуть к полю и сыграться с такими ребятами, как (Брайн) Линссен и (Матуш) Беро, – приводит Vitesse Inside слова 33-летнего японца. – У нас много хороших игроков с опытом, но сейчас им не хватает уверенности, которую необходимо вернуть как можно скорее. Я поговорю с игроками и тренером (Леонидом Слуцким).

Сейчас «Витесс» – это мой проект, так что все будет хорошо. Давайте не зацикливаться на негативе, а сохранять оптимизм. В первую очередь игрокам нужно поверить друг другу. Мы должны обсудить ситуацию, а затем взять три очка».

Напомним, Хонда стал игроком «Витесса» 6 ноября, подписав с клубом контракт до конца сезона. Ранее японец играл под руководством Слуцкого в ЦСКА.

Для «Витесса» это поражение стало четвертым подряд в чемпионате. С 23 очками команда занимает пятое место. В следующем туре 29 ноября «Витесс» сыграет в гостях с «Херенвеном».