Эден Азар: Я точно не забью за «Реал» больше, чем Криштиану У бельгийца один гол в 12 матчах за «Реал».

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Полузащитник «Реала» Эден Азар высказался о сравнениях с португальцем Криштиану Роналду.

«Когда выхожу на поле, не думаю о том, что до меня здесь играл Криштиану, и мне нужно превзойти его, – сказал 28-летний бельгиец в интервью Le Parisien. – Я точно не забью больше, чем он. Но я хочу сделать то, что умею.

Было сложно, когда за два-три дня до первого матча в чемпионате я получил травму и выбыл на четыре недели. Это притормозило мою подготовку».

Напомним, Азар перешел в «Реал» прошлым летом из «Челси». В 12 матчах за команду на его счету один гол и четыре результативные передачи.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы и в 438 матчах забил 450 голов.