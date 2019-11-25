Эден Азар: Я точно не забью за «Реал» больше, чем Криштиану

Полузащитник «Реала» Эден Азар высказался о сравнениях с португальцем Криштиану Роналду.
«Когда выхожу на поле, не думаю о том, что до меня здесь играл Криштиану, и мне нужно превзойти его, – сказал 28-летний бельгиец в интервью Le Parisien. – Я точно не забью больше, чем он. Но я хочу сделать то, что умею.
Было сложно, когда за два-три дня до первого матча в чемпионате я получил травму и выбыл на четыре недели. Это притормозило мою подготовку».
Напомним, Азар перешел в «Реал» прошлым летом из «Челси». В 12 матчах за команду на его счету один гол и четыре результативные передачи.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы и в 438 матчах забил 450 голов.
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Игорь Есмантович: Нужна еще одна программа – как сохранить олимпийских чемпионов для сборной В субботу в Сочи ФХР и Минспорта презентовали Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина». Ее прокомментировал президент ЦСКА – обладателя Кубка Гагарина Игорь Есмантович. 23.11.2019 18:00 Хоккей Домрачев Владислав Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай Лучший период в карьере Петрова. Забил, отдал и принес «Краснодару» победу В тяжелейшем матче в Туле «Краснодар» прервал четырехматчевую серию в РПЛ без побед. «Канониры» не заслуживали поражения, но разбазарили массу моментов. 24.11.2019 18:30 Футбол Зибрак Артем В Торонто схарчили самого титулованного тренера в истории мирового хоккея Первая тренерская отставка сезона случилась там, где ее не ждали. В «Торонто» указали на дверь Майку Бэбкоку! 21.11.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий 5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай