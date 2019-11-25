Александр Бубнов: Игра «Спартака» стала более сбалансированной «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в 17-м туре РПЛ.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Спартака» в матче 17-го тура премьер-лиги с «Уралом» (0:0) на «Екатеринбург Арене» в Екатеринбурге.

«Команда стала более сбалансированная, чем раньше, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Раньше «Спартак» все время пропускал, а сейчас уделяет большое внимание обороне. Отсюда и получается большее количество ударов, но это не говорит о том, что команда легко выиграет. Все-таки надо попадать в створ, а пока процент таких попаданий у «Спартака» очень низкий».

Напомним, в пяти матчах в чемпионате после назначения главным тренером немца Доменико Тедеско «Спартак» четыре раза сыграл «на ноль». При этом команда одержала две победы («Локомотив» – 3:0, «Крылья Советов» – 2:0), завершила два матча («Рубин» и «Урал») нулевой ничьей и потерпела одно поражение («Арсенал» – 0:1).

После 17 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем матче 1 декабря команда сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.