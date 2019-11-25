Александр Бубнов: Мало моментов у ЦСКА связываю с мастерством и функциональной подготовкой ЦСКА выиграл у «Крыльев Советов» в 17-м туре РПЛ.

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче 17-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (1:0) на арене «ЦСКА» в Москве.

«Армейцы создают мало моментов у ворот соперника, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Связываю это с исполнительским мастерством, ведь команда – самая молодая в лиге. И с функциональной подготовкой: чтобы вскрывать оборону, надо, чтобы мяч ходил быстрее. Сейчас у ЦСКА не все получается, особенно с командами, которые хорошо играют в обороне».

Отметим, что после четырех матчей без побед ЦСКА выиграл во втором туре подряд. Единственный гол в ворота «Крыльев Советов» забил хорват Никола Влашич.

ЦСКА набрал 33 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. В следующем туре 2 декабря команда сыграет дома с «Арсеналом».