Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Нойштифте Там же национальная команда проводила сборы перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира.

Подготовка сборной России к Евро-2020 пройдет в Нойштифте, сообщают «Известия». Сбор в Австрии продлится около десяти дней.

В этом же месте команда Станислава Черчесова готовилась в Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года.

«В Австрии сборной уже все знакомо и привычно, – сообщил источник, знакомый с ситуацией. – Там отличные условия для подготовки, и это уже было неоднократно проверено».

Отметим, что в конце сбора у команды может быть запланирован контрольный матч.

Финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Россия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Копенгагене и Санкт-Петербурге. Уже известно, что соперниками сборной России станут Бельгия и Дания. Из четвертой корзины в группу B попадет Уэльс или Финляндия.

Добавим, что чемпионат России завершится 17 мая.