Мойес может вернуться в «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва может быть отправлен в отставку. В этом случае, по информации Sky Sports, главным кандидатом у руководства клуба станет Дэвид Мойес.
56-летний шотландец возглавлял «ирисок» с 2002 по 2013 годы. После этого Мойес работал в «Манчестер Юнайтед» (2013-2014), «Реал Сосьедад» (2014-2015), «Сандерленде» (2016-2017) и «Вест Хэме» (2017-2018).
В субботу «Эвертон» проиграл «Норвичу» (0:2) в матче 13-го тура премьер-лиги и опустился на 15-е место в турнирной таблице. Отметим, что в последних девяти туров у команды шесть поражений при двух победах и одной ничьей.
При этом «Эвертон» продолжает выступление в Кубке лиги, где в ¼ финала сыграет с «Лестером».
Отметим, что под руководством Мойеса «Эвертон» один раз занял четвертое место в чемпионате (2005) и дважды был пятым (2008, 2009).
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