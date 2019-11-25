«Арсенал» может уволить Эмери Безвыигрышная серия лондонцев в АПЛ достигла пяти матчей.

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Руководство «Арсенала» недовольно игрой команды под руководством Унаи Эмери.

Как сообщает Daily Mail, в качестве возможных приемников испанца называются такие специалисты, как Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино и Микель Артета.

В своем последнем матче в чемпионате Англии подопечные Эмери не смогли на своем поле обыграть «Саутгемптон» (2:2).

Набрав 18 очков после 13 туров, «Арсенал» расположился на 8-й строчке в турнирной таблице АПЛ.