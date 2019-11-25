В «Ювентусе» считают, что агенты Миранчука общаются с другими клубами Чемпионы Италии продолжают следить за полузащитником «Локомотива».

«Ювентус» продолжает вести переговоры с представителями полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, 24-летний игрок согласен на переход. При этом трансфер точно не состоится в январе и возможен не ранее следующего лета. В то же время в «Ювентусе» считают, что агенты Миранчука также общаются с другими итальянскими клубами.

Приоритетом для Миранчука остается «Ювентус», но нельзя исключать, что он может оказаться в других командах серии A. Тем более чемпионы Италии пока не начали обсуждать с «Локомотивом» трансферную стоимость игрока.

Напомним, Миранчук забил «Ювентусу» в обоих матчах команд на групповом этапе Лиги чемпионов (1:2, 1:2).