Григорян возглавил армянский клуб «Урарту» (фото) - Советский спорт
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25 ноября 2019 13:44ФутболНечаев Юрий

Григорян возглавил армянский клуб «Урарту» (фото)

Последним местом работы специалиста был «Тамбов».

Александр Григорян, известный по работе с такими клубами, как «Тамбов», «Анжи» и «Ска-Хабаровск», возглавил ереванский «Урарту».

Предыдущий главный тренер «Урарту» Ильшат Файзуллин покинул клуб по семейным обстоятельствам.

После 14 туров «Урарту» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Армении.

Напомним, последним местом работы Григоряна был «Тамбов», который под его руководством в прошлом сезоне вышел из ФНЛ в высший дивизион. Однако после серии неудачных матчей в октябре специалист расторг соглашение с клубом по обоюдному согласию.

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