Итальянские арбитры обслужат матч «Зенит» – «Лион» в Лиге чемпионов УЕФА назвал имена судей на матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Главным судьей матча «Зенит» – «Лион» назначен итальянец Даниэле Орсато.

Помогать ему будут боковые арбитры Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, резервным арбитром назначен Даниэле Довери. За работу системы VAR будут отвечать Марко Гвида и Чиро Карбоне.

После четырех туров «Зенит» расположился на третьем месте в группе G с четырьмя очками. У «Лиона» 7 очков и вторая позиция. Лидером группы является «РБ Лейпциг» (9 очков), замыкает квартет «Бенфика», у которой 3 очка.

Встреча состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге.