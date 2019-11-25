Александр Егоров: У Еськова ключевые ошибки, он не получит назначение в следующем туре Еськов работал на матче «Оренбург» – «Ахмат».

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Алексея Еськова на матче 17-го тура премьер-лиги «Оренбург» – «Ахмат».

«У арбитра отрицательная оценка, а моменты будут отправлены на экспертную комиссию, – приводит Sport24.ru слова Егорова. – Есть у нас вопросы к Еськову. Он совершил ключевые ошибки в матче. В следующем туре он не получит назначение на матч».

Напомним, после игры главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил, что «ребята со свистком вышли на первый план», а президент клуба Владимир Кияев обвинил судей в заговоре против его команды.

В нынешнем сезоне Еськов работал на девяти матчах премьер-лиги.