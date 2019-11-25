Никола Влашич: Я очень рад, что забил ЦСКА в Москве с трудом обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Игра получилась непростой. В первом тайме у нас были моменты, но мы не смогли открыть счет. Когда мы обсуждали это в раздевалке, сошлись на том, что нужно продолжать оказывать на соперника давление и тогда гол придет. К счастью, так и получилось», - приводит слова футболиста пресс-служба ЦСКА.



«Нам удавалось быстро перемещать мяч, я был открыт, и Бистрович отдал мне пас. Я получил возможность пробить беспрепятственно. Гол получился симпатичным. Я очень рад, что забил» - прокомментировал Влашич свой гол.

После этой победы ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. У «Крыльев» 18 очков и 12-я позиция.

В следующем туре армейцы 2 декабря примут тульский «Арсенал», а самарцы 30 ноября «Уфу».