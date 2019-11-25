Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед» Полузащитник может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Из-за травмы французский полузащитник «МЮ» Поль Погба не появлялся на поле с 30 сентября.

Как информирует Cope, игрок уже полностью здоров, однако отказывается выходить на поле.

Сообщается, что главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер готов расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно, хотя летом не хотел отпускать его.

Основными претендентами на Погба называются «Реал» и «Ювентус».

В текущем сезоне АПЛ француз провел пять матчей и сделал две голевые передачи.