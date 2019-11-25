Жоан Пласа: УНИКС особенно силен на своем паркете «Зенит» сыграет в гостях с УНИКСом в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа высказался об УНИКСе, с которым его команда сыграет в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«УНИКС – сильная команда, особенно сильная на своем паркете, – приводит слова испанца официальный сайт лиги. – Многие игроки остались в Казани еще с прошлого сезона, там сохранился главный тренер, летом в команду пришли баскетболисты с большим опытом выступления в Евролиге».

После семи матчей в нынешнем чемпионате у «Зенита» три победы, четыре поражения и десятое место в турнирной таблице. УНИКС выиграл четыре матча из семи и идет пятым.

Матч УНИКС – «Зенит» пройдет 25 ноября в «Баскет-холле» в Казани. Начало игры – 19:00 (мск).