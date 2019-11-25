Сергей Веденеев: Дзюба уже не думает об оскорблениях фанатов «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о том, как оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» могут повлиять на форварда чемпионов России Артема Дзюбу в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».
«Дзюба уже и не думает об этой истории, – приводит «Р-Спорт» слова Веденеева. – Особенно в преддверии матча с «Лионом». Конечно, в игре со «Спартаком» эти скандирования могут повториться – это будет отдельный разговор».
Напомним, Дзюбу оскорбляли с трибун во время матча отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино – Россия, из-за чего после игры он не подошел к российским болельщикам. В воскресенье в матче 17-го тура премьер-лиги с «Уралом» (0:0) болельщики «Спартака» также скандировали оскорбления в адрес бывшего форварда команды. По этому факту лига начала проверку и сбор материалов.
В среду «Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов, а в воскресенье сыграет со «Спартаком» в чемпионате.
В нынешнем сезоне 31-летний нападающий забил 11 голов и сделал 11 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.
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