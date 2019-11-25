Жозе Моуринью: Ибрагимович не перейдет в «Тоттенхэм» - Советский спорт
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25 ноября 2019 17:45ФутболНечаев Юрий

Жозе Моуринью: Ибрагимович не перейдет в «Тоттенхэм»

Моуринью хорошо знаком с Ибрагимовичем по совместной работе в «Интере» и «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что шведский форвард Златан Ибрагимович не появится в составе лондонцев.

«У нас есть лучший форвард Англии Гарри Кейн. Он один из двух или трех лучших нападающих в мире. Златану за 30, но он может играть в любом клубе мира. Ему нет никакого смысла переходить в команду, где есть Кейн», – цитирует Моуринью Sky Sports.

В декабре у Ибрагимовича заканчивается контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» и он станет свободным агентом.

В МЛС шведский нападающий забил 52 гола и сделал 17 результативных передач в 53 встречах.

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