Олег Шатов: С «Лионом» надо искать себя в атаке Полузащитник «Зенита» дал интервью накануне матча Лиги чемпионов.

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В интервью «ProЗенит» Олег Шатов рассказал о том, как чемпион России должен играть против французского «Лиона».

«Понятно, что должны быть высочайшая самоотдача и дисциплина, – отметил Шатов. – Надо играть в свой атакующий футбол, который у нас иногда получается достаточно неплохо. Считаю, что дома с «Лионом» при полном стадионе надо искать себя в атаке, не теряя при этом баланс с обороной. Побеждает та команда, которая забивает больше мячей. Если мы выиграем даже 5:4, я не расстроюсь».

По мнению полузащитника «Зенита» бессмысленно обращаться к воспоминаниям четырехлетней давности, когда клуб из Санкт-Петербурга дважды обыграл «Лион» на стадии группового турнира Лиги чемпионов: «С тех пор команды изменились практически полностью. У французов ушли Ляказетт, Толиссо… Но каждый матч в Лиге чемпионов – это тот багаж знаний, который с тобой всегда. Когда я выходил на поле еще при Спаллетти, волновался больше, чем сейчас, что-то делал по-другому. Дай Бог, чтобы опыт тех игр с «Лионом» помог и мне, и команде в целом, но проводить какие-то параллели не стоит».

Матч пятого тура группы G Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион» состоится 27 ноября. Начало в 20:55 по московскому времени.